Про це повідомила в Facebook заступниця начальника комунального підприємства “Київський метрополітен” Наталія Макогон.
Як повідомлялося раніше, з 12 березня, в столиці буде введено карантин. Зокрема, обмежено навчальний процес та проведення масових заходів.
Водночас столичний метрополітен продовжує роботу в звичайному режимі. Для того, щоб запобігти можливому розповсюдженню коронавіруса COVID-19 та інших захворювань, ще в січні був введений режим посиленої дезінфекції.
“Це буває щороку, тому метро готове. Дезінфекція проводиться 2 рази на день на станціях (підлога, поручні ескалаторів, касові вікна, ручки дверей). Дезінфекція поїздів — перед видачею на лінію в депо. Засіб для дезінфекції “Тентамін”,” Тентамін +”, — розповіла Макогон.
За словами чиновниці, особливу увагу приділяють питанню безпеки співробітників метро. Введено масочний режим та огляд лікаря перед зміною.
“Працівникам, які безпосередньо контактують з пасажирами, рекомендується масочний режим. Машиністи проходять огляд перед зміною, при погіршенні самопочуття всі інші працівники мають повідомити”, — додала вона.
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