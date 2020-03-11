Метро в Києві працює в звичайному режимі. Для запобігання поширенню коронавірусу та інших захворювань введений режим посиленої дезінфекції.

Про це повідомила в Facebook заступниця начальника комунального підприємства “Київський метрополітен” Наталія Макогон.

Як повідомлялося раніше, з 12 березня, в столиці буде введено карантин. Зокрема, обмежено навчальний процес та проведення масових заходів.

Водночас столичний метрополітен продовжує роботу в звичайному режимі. Для того, щоб запобігти можливому розповсюдженню коронавіруса COVID-19 та інших захворювань, ще в січні був введений режим посиленої дезінфекції.

“Це буває щороку, тому метро готове. Дезінфекція проводиться 2 рази на день на станціях (підлога, поручні ескалаторів, касові вікна, ручки дверей). Дезінфекція поїздів — перед видачею на лінію в депо. Засіб для дезінфекції “Тентамін”,” Тентамін +”, — розповіла Макогон.

За словами чиновниці, особливу увагу приділяють питанню безпеки співробітників метро. Введено масочний режим та огляд лікаря перед зміною.

“Працівникам, які безпосередньо контактують з пасажирами, рекомендується масочний режим. Машиністи проходять огляд перед зміною, при погіршенні самопочуття всі інші працівники мають повідомити”, — додала вона.