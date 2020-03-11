Карантин стосовно конкретного захворювання, зокрема коронавірусу, встановлюється і скасовується Кабінетом Міністрів і обов'язковий до виконання усіма людьми.

Про це йдеться в авторській колонці юриста компанії “Алексєєв, Боярчуков і партнери” Ростислава Сачка.

Він пояснив, що необхідно розділяти поняття карантину, ізоляції та обов’язкову госпіталізацію.

Такі заходи передбачені Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб”.

Примусова ізоляція може застосовуватися тільки до хворих на туберкульоз і людей з психічними розладами.

Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів і обов’язковий до виконання всіма громадянами, які перебувають на тій території, де введено карантин.

Обов’язкова госпіталізація поширюється на хворих особливо небезпечними інфекціями, а також з симптомами цих інфекцій.

Госпіталізувати в ізолятор можуть тих, у кого був достовірно встановлений контакт з хворими небезпечними інфекційними захворюваннями.