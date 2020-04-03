Завідуюча кафедрою епідеміології НМУ ім. О. Богомольця, професорка Ірина Колеснікова вважає, що Україну чекає друга хвиля захворювання коронавірусом COVID-19, а загальнонаціональний карантин після 24 квітня швидше за все доведеться продовжувати.

Про це вона розповіла в коментарі #Буквам.

Пік захворюваності

Ірина Колеснікова заявила, що досить складно прогнозувати на який саме період припаде пік захворюваності.

“Швидше за все карантин після 24 квітня доведеться продовжувати. Але тут інше питання – чи витримає економіка? Тому, якщо карантин все ж знімуть, людям, які знаходяться в групі ризику, я б радила продовжити самоізоляцію”.

За її словами, епідемічна ситуація в Україні зараз дуже схожа з Іспанією.

“Уряд України розпочав вводити карантинні обмеження трохи раніше, ніж, наприклад, в Італії чи Китаї. Тому ми за кількістю випадків зараження йдемо за іспанським сценарієм”, – сказала професорка, підкресливши, що швидше за все вже багато людей інфікувалося і просто перехворіли в легшій формі.

За її словами, незалежно від того, скільки у нас людей з супутньою патологією: серцево-судинною, дихальною, онкопацієнтів – буде і друга хвиля захворюваності.

Тестування

Що стосується ефективності тестування швидкими тестами, то, за словами Ірини Колеснікової, вони показують лише наявність антитіл, коли людина вже захворіла.