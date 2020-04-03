Про це вона розповіла в коментарі #Буквам.
Пік захворюваності
Ірина Колеснікова заявила, що досить складно прогнозувати на який саме період припаде пік захворюваності.
“Швидше за все карантин після 24 квітня доведеться продовжувати. Але тут інше питання – чи витримає економіка? Тому, якщо карантин все ж знімуть, людям, які знаходяться в групі ризику, я б радила продовжити самоізоляцію”.
За її словами, епідемічна ситуація в Україні зараз дуже схожа з Іспанією.
“Уряд України розпочав вводити карантинні обмеження трохи раніше, ніж, наприклад, в Італії чи Китаї. Тому ми за кількістю випадків зараження йдемо за іспанським сценарієм”, – сказала професорка, підкресливши, що швидше за все вже багато людей інфікувалося і просто перехворіли в легшій формі.
За її словами, незалежно від того, скільки у нас людей з супутньою патологією: серцево-судинною, дихальною, онкопацієнтів – буде і друга хвиля захворюваності.
Тестування
Що стосується ефективності тестування швидкими тестами, то, за словами Ірини Колеснікової, вони показують лише наявність антитіл, коли людина вже захворіла.
“Ті тести, які привозять з Китаю – це швидкі тести. Вони показують наявність антитіл, які з’являються не раніше, ніж на 5-й день захворювання і в залежності від того, на які антитіла йде тестування. Тобто, їх застосовують тоді, коли людина вже хворіє і багатьох вона вже могла інфікувати. Використання цих швидких тестів було б доцільніше для епідеміологів, щоб розуміти, скільки людей перехворіло.
Але що стосується ранньої діагностики, то це ПЛР-тестування. Полімеразна ланцюгова реакція – це діагностичний метод, які вимагає спеціального устаткування, фахівців, які знають як працювати на ньому. У нас, на жаль, не у всіх лабораторних центрах Міністерства охорони здоров’я є таке обладнання”.
- Уряд має намір обмежити час пересування людей на вулиці, а також дозволити пересуватися вулицями лише по одному
- За даними ЦГЗ 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років і мали важкі супутні захворювання.