Про це повідомила сьогодні під час брифінгу тимчасова виконувачка обов’язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.
“Державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів буде скасована. Відповідний указ готуємо в Міністерстві освіти”, – зазначила вона.
Мандзій уточнила, що якщо до травня карантин завершиться, то учні в травні і червні зможуть надолужити і опрацювати той матеріал, який зараз освоюють в дистанційному режимі.
При цьому вона не виключила, що наздоганяти пропущений через карантин навчальний матеріал доведеться у вересні (вже в новому навчальному році).
“Якщо ми не повернемося за шкільні парти в цьому навчальному році, то у вересні буде передбачено час і можливість попрацювати з учнями над тими темами, над якими вони зараз працюють дистанційно. І тому навчальний рік 2020-21 років завершиться 1 липня”, – пояснила Мандзій.
Підсумки трансляції т.в.о. Міністра освіти і науки Любомири Мандзій
🔴 Підсумки трансляції.
Т.в.о. Міністра освіти і науки Lubomyra Mandziy розповідає про закінчення навчального року, цьогорічне ЗНО, вступну кампанію і роботу шкіл в період карантину.
Опубліковано Міністерство освіти і науки України Четвер, 26 березня 2020 р.
- Напередодні Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо введення надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і подовження карантину до 24 квітня у зв’язку зі спалахом коронавірусу.
- Навчальний рік в українських школах завершиться 1 липня, як це передбачено законодавством, але не для випускників 11-х класів.
- Терміни вступної кампанії для абітурієнтів у 2020 році можуть бути зміщені: все залежить від того, коли завершиться карантин в Україні. У МОН представили два сценарії розвитку подій (завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії).