Міністерство освіти і науки України прийняло рішення щодо скасування державної підсумкової атестації для учнів 4-х та 9-х класів у зв'язку із введенням карантину в країні.

Про це повідомила сьогодні під час брифінгу тимчасова виконувачка обов’язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

“Державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів буде скасована. Відповідний указ готуємо в Міністерстві освіти”, – зазначила вона.

Мандзій уточнила, що якщо до травня карантин завершиться, то учні в травні і червні зможуть надолужити і опрацювати той матеріал, який зараз освоюють в дистанційному режимі.

При цьому вона не виключила, що наздоганяти пропущений через карантин навчальний матеріал доведеться у вересні (вже в новому навчальному році).

“Якщо ми не повернемося за шкільні парти в цьому навчальному році, то у вересні буде передбачено час і можливість попрацювати з учнями над тими темами, над якими вони зараз працюють дистанційно. І тому навчальний рік 2020-21 років завершиться 1 липня”, – пояснила Мандзій.

Підсумки трансляції т.в.о. Міністра освіти і науки Любомири Мандзій 🔴 Підсумки трансляції. Т.в.о. Міністра освіти і науки Lubomyra Mandziy розповідає про закінчення навчального року, цьогорічне ЗНО, вступну кампанію і роботу шкіл в період карантину. Опубліковано Міністерство освіти і науки України Четвер, 26 березня 2020 р.