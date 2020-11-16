Про це повідомляє пресслужба суду.
Так, з позовами до ОАСК звернулись Львівський будинок органної та камерної музики, Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки та Львівський кіноцентр.
Відповідачем у кожному з позовів зазначений Кабінет Міністрів України.
“Позивачі просять суд скасувати додаткові карантинні обмеження з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, які уряд запровадив до 30 листопада”, – йдеться в повідомленні.
Вони зазначають, що такі обмеження несуть негативний вплив на заклади культури та призведуть до втрат близько половини доходів за вихідні.
Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що Україні нашкодить повний локдаун, а карантин вихідного дня допоможе розвантажити лікарні.
- Раніше повідомлялося, що через стрімке зростання хворих на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.
- Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк вважає “великою дурнею” рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня.