До Окружного адміністративного суду Києва надійшло три позови щодо оскарження запровадженого урядом карантину вихідного дня.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Так, з позовами до ОАСК звернулись Львівський будинок органної та камерної музики, Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки та Львівський кіноцентр.

Відповідачем у кожному з позовів зазначений Кабінет Міністрів України.

“Позивачі просять суд скасувати додаткові карантинні обмеження з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, які уряд запровадив до 30 листопада”, – йдеться в повідомленні.

Вони зазначають, що такі обмеження несуть негативний вплив на заклади культури та призведуть до втрат близько половини доходів за вихідні.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.