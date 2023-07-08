Джерело: Twitter Олексія Резнікова
За словами міністра, касетні боєприпаси суттєво допоможу Україні звільнити території та зберегти життя українським військовим.
Резніков додав, що Росія з першого дня повномасштабної війни використовує касетні боєприпаси. Зокрема у лютому-березні 2022 року ними було обстріляно місто Харків.
“Наша позиція проста – ми маємо звільнити наші тимчасово окуповані території та зберегти життя наших людей. Для цього потрібно завдати втрат ворогу – військовим злочинцям, ґвалтівникам і мародерам, які окупували наші території. Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українських людей ми зможемо врятувати”, – наголосив міністр оборони.
Також він додав, що Україна прагне зберегти життя своїх воїнів, а тому використовуватиме у боротьбі з ворогом всю доступну летальну зброю.
Очільник Міноборони України також наголосив, що Україна дотримуватиметься низки ключових принципів щодо застосування касетних боєприпасів. Зокрема:
- касетні боєприпаси використовуватимуться виключно для деокупації території України, визнаних міжнародно, тобто по території РФ вони застосовуватись не будуть
- касетні боєприпаси не використовуватимуть для завдання ударів у міських районах, аби уникнути ризиків для мирного населення
- касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки в місцях скупчення російських військових, для прориву рубежів оборони противника з мінімальним ризиком для життя українських воїнів
- Україна буде вести суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона буде використовуватися
- після деокупації українських територій та перемоги ці території будуть пріоритетними для цілей розмінування
- Україна звітуватиме партнерам про використання цих боєприпасів і про їхню ефективність, щоб забезпечити належний стандарт прозорого звітування та контролю
ДОВІДКА: 7 липня Сполучені Штати оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні до якого, зокрема, входять касетні боєприпаси.
- Німецька міністерка оборони Анналена Бербок висловилась проти надання Україні касетних боєприпасів.
- Проти надання США касетних боєприпасів Україні виступила неурядова організація Human Rights Watch.