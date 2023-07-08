Міністр оборони України подякував США за надання касетних боєприпасів та зазначив, що вони необхідні ЗСУ аби завдавати росіянам більше втрат.

Джерело: Twitter Олексія Резнікова

За словами міністра, касетні боєприпаси суттєво допоможу Україні звільнити території та зберегти життя українським військовим.

Резніков додав, що Росія з першого дня повномасштабної війни використовує касетні боєприпаси. Зокрема у лютому-березні 2022 року ними було обстріляно місто Харків.

“Наша позиція проста – ми маємо звільнити наші тимчасово окуповані території та зберегти життя наших людей. Для цього потрібно завдати втрат ворогу – військовим злочинцям, ґвалтівникам і мародерам, які окупували наші території. Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українських людей ми зможемо врятувати”, – наголосив міністр оборони.

Також він додав, що Україна прагне зберегти життя своїх воїнів, а тому використовуватиме у боротьбі з ворогом всю доступну летальну зброю.

Очільник Міноборони України також наголосив, що Україна дотримуватиметься низки ключових принципів щодо застосування касетних боєприпасів. Зокрема:

касетні боєприпаси використовуватимуться виключно для деокупації території України, визнаних міжнародно, тобто по території РФ вони застосовуватись не будуть

касетні боєприпаси не використовуватимуть для завдання ударів у міських районах, аби уникнути ризиків для мирного населення

касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки в місцях скупчення російських військових, для прориву рубежів оборони противника з мінімальним ризиком для життя українських воїнів

Україна буде вести суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона буде використовуватися

після деокупації українських територій та перемоги ці території будуть пріоритетними для цілей розмінування

Україна звітуватиме партнерам про використання цих боєприпасів і про їхню ефективність, щоб забезпечити належний стандарт прозорого звітування та контролю

ДОВІДКА: 7 липня Сполучені Штати оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні до якого, зокрема, входять касетні боєприпаси.