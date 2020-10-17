Міністерство оборони України перерахувало 28 млн гривень на виплати компенсацій сім’ям загиблих в авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвом. Родичам виплатять кошти впродовж наступного тижня.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

Гроші надійшли на рахунки Сухопутних військ Збройних сил України. Найближчим часом їх перерахують на рахунки військкоматів, а потім на рахунки отримувачів компенсацій.

Зазначається, що 28 млн гривень виділили на компенсації сім’ям 19 курсантів Харківського університету повітряних сил. Рішення про виплату допомоги сім’ям решти загиблих у цій авіакатастрофі буде прийнято після завершення розслідування.

Нагадаємо, літак АН-26 розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба. З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.