Завтра, 1 вересня, відбудеться матч четвертого туру відбіркового етапу на чемпіонат світу, де збірна України зіграє із Казахстаном.

Про це повідомляють #Букви.

Коли: початок гри о 17:00.

Трансляцію можна подивитися на телеканалах “Україна” і “Футбол 1” та на платформах Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Київстар ТБ, Vodafone TV.

Команди зустрінуться на полі “Астана Арени” в столиці Казахстану – Нур-Султані.

Головний арбітр матчу: Донатас Румшас.

Положення команд у групі D: Франція – 7 очок (3 гри), Україна – 3 (3), Фінляндія – 2 (2), Боснія і Герцеговина – 1 (2), Казахстан – 1 (2).

Україна і Казахстан вже зустрічалися у відборі на ЧС-2006: тоді українці виграли 2:1 і 2:0, а у кваліфікації на ЧС-2010 знову наші тріумфували – 3:1 і 2:1.

Це буде перший матч збірної України із новим тренером.