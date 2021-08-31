Про це повідомляють #Букви.
Коли: початок гри о 17:00.
Трансляцію можна подивитися на телеканалах “Україна” і “Футбол 1” та на платформах Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Київстар ТБ, Vodafone TV.
Команди зустрінуться на полі “Астана Арени” в столиці Казахстану – Нур-Султані.
Головний арбітр матчу: Донатас Румшас.
Положення команд у групі D: Франція – 7 очок (3 гри), Україна – 3 (3), Фінляндія – 2 (2), Боснія і Герцеговина – 1 (2), Казахстан – 1 (2).
Україна і Казахстан вже зустрічалися у відборі на ЧС-2006: тоді українці виграли 2:1 і 2:0, а у кваліфікації на ЧС-2010 знову наші тріумфували – 3:1 і 2:1.
Це буде перший матч збірної України із новим тренером.
- 1 серпня Андрій Шевченко — головний тренер національної збірної команди України з футболу, якою керує Українська асоціація футболу, — заявив про закінчення контракту і подякував команді.
- Як відомо, Андрій Шевченко вивів Україну до чвертьфіналу “Євро-2020”. Україна потрапила туди вперше в історії, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції.