Про це повідомляють #Букви.

Так, за Кузьменко готові були поручитися понад 50 людей. Незважаючи на це, суд залишив її під вартою до 8 лютого 2020 року, без права на внесення застави.

Після закінчення засідання адвокат Добош емоційно відреагував на те, що відбувається, вказавши на відсутність будь-яких вагомих доказів винуватості Кузьменко.

“Кожна тварюка, яка підписала цей папір, за цих людей кожна тварюка відповість! Я вам обіцяю! Кожна тварюка! Суддівська, мусорська, прокурорська і експертна! Кожна тварюка! Я просто обіцяю це! Я доб’юся, щоб кожна мусорська тварюка, яка причетна до цього, понесла відповідальність! 55 поручителів! Нуль доказів! Що з вами, люди?!! Просто мусорські гниди”, – кричав Добош, звертаючись до силовиків і суддів.

У цей час люди, котрі були присутні в залі засідань, скандували “Ганьба!”

Під час засідання Добош заявив, що у момент закладення вибухівки і підриву автомобіля журналіста Юлія була вдома з сином.

За його словами, 18 липня 2016 року Кузьменко повернулася з Одеської області до Києва. В Одесі вона була на відпочинку.

Вночі Кузьменко разом зі своїм колишнім чоловіком поїхала в аеропорт зустрічати сина, який разом з її батьками відпочивав у Туреччині. Літак прибув о 2 годині ночі 19 липня. О 5 годині ранку родина повернулася додому: у свою квартиру на вулиці Урлівській у Києві, і вони весь день відпочивали.

Зранку 20 липня вона перебувала вдома і проводила час з сином, тому що чоловік був на роботі. Добош наголосив, що це все може підтвердити чоловік.

Крім того, колишній чоловік Юлії Кузьменко — Дмитро Кузьменко розповів, що був одружений на Юлії з 2004 по 2017 рік. За його словами, протягом цього часу не було жодного моменту, коли він не знав би, де вона знаходиться.

Він підтвердив, що напередодні вбивства Шеремета вони зустрічали свого сина, який вперше відпочивав. Також Дмитро додав, що в той час у Юлії були проблеми зі здоров’ям, які не дозволяли їй надовго залишати помешкання.

За версією слідства, саме Кузьменко нібито прикріпила бомбу до автомобіля журналіста Павла Шеремета і привела її в дію.

Вона підозрюється у злочині за ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, “а саме у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному способом, небезпечним для життя багатьох осіб, в складі організованої групи”.