Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Як зазначає видання, затримання принаймні одного високопосадовця російської розвідки, ймовірно, не становить безпосередньої загрози для влади президента Росії Володимира Путіна, однак американські чиновники уважно стежать за ситуацією.
Наразі між Федеральною службою безпеки й Міністерством оборони Росії, двома основними урядовими підрозділами, відповідальними за підготовку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, виникли суперечки.
Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс повідомив Конгресу на початку цього місяця, що пан Путін планував захопити столицю України Київ протягом двох днів.
- Також у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України опублікували список російських військових авіаційного полку з Ростовської області, які завдають бомбових ударів по мирному населенню нашої держави.
- Водночас згідно з оцінкою військової розвідки Великої Британії, російські сили “намагаються проводити наступальні операції” через “постійний опір України”, з яким вони зіткнулися після їх неспровокованого вторгнення.
- Зокрема держава-окупант Росія готує два варіанти ядерного шантажу. В обох випадках Росія має намір звинуватити в усьому Україну.