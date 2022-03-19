США вважають вірогідними повідомлення про те, що керівник підрозділу розвідки ФСБ, відповідальний за напрям війни проти України, перебуває під домашнім арештом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, затримання принаймні одного високопосадовця російської розвідки, ймовірно, не становить безпосередньої загрози для влади президента Росії Володимира Путіна, однак американські чиновники уважно стежать за ситуацією.

Наразі між Федеральною службою безпеки й Міністерством оборони Росії, двома основними урядовими підрозділами, відповідальними за підготовку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, виникли суперечки.

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс повідомив Конгресу на початку цього місяця, що пан Путін планував захопити столицю України Київ протягом двох днів.