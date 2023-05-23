Принц Гаррі програв судовий позив, яким оскаржив відмову британського уряду дозволити йому оплачувати власну охорону, коли він перебуває у Сполученому Королівстві.

Джерело: Reuters.

Раніше, принца Гаррі позбавили поліцейської охорони, яку зазвичай надають королівським особам у Сполученому Королівстві, після того, як він і його дружина Меган Маркл залишили свої офіційні посади у 2020 році та переїхали до Сполучених Штатів Америки.

Високий суд Лондона минулого року вже погодився, щоб йому було дозволено оскаржити початкове рішення про припинення його захисту. Але сьогодні, 23 травня, він відхилив його пропозицію про повторний судовий перегляд через відхилення його пропозиції приватно заплатити за охорону.

Рішення скасувати охорону, що фінансується державою, ухвалив Виконавчий комітет із захисту роялті та громадських діячів, відомий під абревіатурою RAVEC, який затверджує охорону королівської сім’ї та VIP-персон, таких як прем’єр-міністр.

Минулого тижня адвокати Гаррі стверджували, що RAVEC не має повноважень відхилити його пропозицію про фінансування, і навіть якщо він мав такі повноваження, було б неправильно не розглядати виняток і не слухати заяви від його імені.

Однак юристи поліції та уряду заявили, що було б неправильно дозволити платити принцу Гаррі, оскільки це означало б, що багаті люди можуть “купити” спеціально навчених офіцерів як приватних охоронців.

Вони стверджували, що було б нерозумно вимагати від офіцерів наражати себе на небезпеку, якщо комітет уже визнав, що це не в інтересах суспільства чи держави. За їхніми словами, це значно відрізняється від оплати за поліцію під час футбольного матчу, марафону чи навіть весілля знаменитостей.

У своєму письмовому рішенні суддя Мартін Чемберлен погодився: “Аргументація RAVEC полягала в тому, що існують політичні причини, чому ці послуги не повинні надавати за окрему оплату, навіть якщо є інші платні. Я не бачу нічого ірраціонального в цьому міркуванні”.

Принц Гаррі вже говорив про свої побоювання за безпеку своєї сім’ї та регулярно критикував пресу, яку він звинувачує у смерті своєї матері принцеси Діани, яка загинула, коли її лімузин розбився, коли він втікав від переслідування папараці в Парижі у 1997 рік.

Тим часом минулого року колишній начальник британської антитерористичної поліції заявив, що надходили правдоподібні погрози на адресу пари з боку ультраправих екстремістів.

Нагадаємо, що 16 травня, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл потрапили у “майже катастрофічну автомобільну погоню” за участю папараці в Нью-Йорку.

Інцидент стався після того, як герцог і герцогиня Сассекські відвідали церемонію нагородження Women of Vision Awards в Нью-Йорку.

“Минулої ночі герцог і герцогиня Сассекські та матір Меган – пані Регланд були втягнені в майже катастрофічну автомобільну погоню групою дуже агресивних папараці”, – йдеться у заяві прессекретаря принца Гаррі та Маркл.

Також зазначається, що переслідування пресою на автомобілях, яке тривало понад дві години, призвело до численних зіткнень за участю інших водіїв на дорозі, пішоходів і двох поліціянтів Нью-Йорка.

У заяві мовиться про те, що герцог і герцогиня Сассекські розуміють, що бути публічною особою – означає інтерес з боку громадськості, проте це ніколи не має ставити під загрозу чиюсь безпеку.

“Поширення цих зображень, враховуючи способи, в які їх отримано, заохочує дуже настирливу практику, яка є небезпечною для всіх учасників”, – мовиться у заяві.

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що у вівторок натовп папараці стежили за Меган і Гаррі на автомобілях, мотоциклах і скутерах. Команда поліції Нью-Йорка стежила за Гаррі та Меган в іншій машині, і їм довелося спробувати кілька маневрів ухилення, щоб втекти від папараці.