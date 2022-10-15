Про це повідомляє Bulgarian News Agency.

Внаслідок масованої DDoS-атаки тимчасово обмежено доступ до сайту президента. Водночас у пресслужбі болгарського голови зауважили, що атака не вплинула на контент сайту.

Заступник генпрокурора Болгарії Борислав Сарафов заявив, що кібератака була здійснена з російського Магнітогорська.

Згодом російське хакерське угруповання Killnet узяло на себе відповідальність за кібернапад.

Нагадаємо, що на початку місяця російські хакери взяли на себе відповідальність за злом урядових вебсайтів штатів Колорадо, Кентуккі та Міссісіпі, а також в інших штатах, що є черговим прикладом явно політично вмотивованої атаки після вторгнення РФ в Україну.