На хакерських атаках викрили українців, які маскувалися під різноманітними нікнеймами в прихованій мережі Darknet. Вони створили сервіс непідконтрольний жодній владі й за час діяльності встигли “заробити” понад мільйон доларів.

Про це повідомляє Служби безпеки України.

Кіберфахівці, у тому числі з Великої Британії та США, провели спільну операцію для ліквідації хакерського сервісу. Під час розслідування виявилося, що організаторами були українці. Серед них були особи, яких розшукують іноземні правоохоронні органани.

Злочинна діяльність полягала у тому, що вони проводили хакерські атаки на іноземні компанії та надавали платні послуги із підміни IP-адрес іншим хакерам. Оскільки це були нелегальні VPN-сервіси, то хакери могли підвантажувати комп’ютерні віруси, шпигунське забезпечення та інші шкідливі програми. Щоб їх не викрили вони користувалися Darknet, тобто прихованою мережею доступ до якої можливий лише через певне програмне забезпечення.

Їхні послуги користувалися популярністю серед членів міжнародних хакерських угруповань. Хакери могли забезпечити “клієнтів” наступними “послугами”:

зламування систем державних та комерційних установ для збору конфіденційної інформації;

розповсюджування вірусів-вимагачів, які шифрують наявну на комп’ютері інформацію, би потім вимагати у користувача “викуп”;

DDoS-атаки, тобто напад на комп’ютерну систему, щоб паралізувати роботу систем сайтів.

Оплату вони отримували через онлайн-сервіси, також через ті, що заборонені в Україні. На останньому етапі готівку переказували на платіжні картки розгалуженої мережі підставних осіб.

Оперативники під час обшуків за місцем фактичного мешкання, перебування та у транспортних засобах знайшли докази злочинної діяльності. В хакерів вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, зброю та інші речові докази.

Наразі відкрито кримінальне провадження за 3 статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку)

ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут)

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Тривають слідчі дії для виявлення і притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.