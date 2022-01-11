Про це повідомляє латвійське видання Delfi.
Підозрюваних затримали у 2021 році у межах двох кримінальних провадженнях за статтею шпигунство. Згідно з даними працівників розвідки, особи зустрічалися із представниками російської військової розвідки на території РФ.
Один із затриманих нібито передавав інформацію щодо бойових потужностей, роботи національних збройних сил, оборонних закупівель та розширений контингент НАТО у Латвії.
Другий підозрюваний, за даними розвідки, також співпрацював із РФ протягом багатьох років, надавав інформацію, щодо військових інтересів Кремля.
Слідчі зазначають, що отримали вагомий обсяг доказів, зокрема документи та носії інформації.
30 грудня 2021 року матеріали справи передали до прокуратури з вимогою розпочати кримінальне переслідування.
- Нагадаємо, з початку гібридної агресії Росії проти України контррозвідка СБУ викрила понад 20 російських дипломатів-шпигунів та затримала сотні диверсантів.
- Раніше повідомлялось, що кожен четвертий російський дипломат у Швейцарії працював або ж працює на зовнішню розвідку Росії.
- У лютому Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення громадянинові цієї країни у співпраці з російськими спецслужбами.
- Раніше Національне агентство з кібербезпеки Франції заявило, що виявило злом декількох організацій, до яких, як передбачається, мають відношення російські хакери.
- У серпні 2020 року австрійська влада оголосила підозрюваного у шпигунстві дипломата РФ “персоною нон грата” та вислала його з країни. Росія відповіла тим самим.
- У квітні 2021 року стало відомо, що влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибуху, що трапився на складі боєприпасів у 2014 році.
- Також повідомлялось, що міністр з питань безпеки Великої Британії назвав Росію ворожою країною.