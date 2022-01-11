Служба державної безпеки спільно зі Службою військової розвідки та безпеки Латвії затримали двох осіб, котрих підозрюють у багаторічній співпраці з російською військовою розвідкою. Вони могли надавати Росії секретну інформацію.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Підозрюваних затримали у 2021 році у межах двох кримінальних провадженнях за статтею шпигунство. Згідно з даними працівників розвідки, особи зустрічалися із представниками російської військової розвідки на території РФ.

Один із затриманих нібито передавав інформацію щодо бойових потужностей, роботи національних збройних сил, оборонних закупівель та розширений контингент НАТО у Латвії.

Другий підозрюваний, за даними розвідки, також співпрацював із РФ протягом багатьох років, надавав інформацію, щодо військових інтересів Кремля.

Слідчі зазначають, що отримали вагомий обсяг доказів, зокрема документи та носії інформації.

30 грудня 2021 року матеріали справи передали до прокуратури з вимогою розпочати кримінальне переслідування.