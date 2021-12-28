Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
“2014 року нейтралізовано понад 30 ворожих агентурних мереж. Більше ніж 180 зловмисників засуджено за державну зраду та шпигунство. Крім того, викрито понад 20 кадрових співробітників російської розвідки, які працювали в Україні під прикриттям посад дипломатів РФ. За матеріалами СБУ, їх оголошено рersona non grata”, – зазначають повідомленні.
Окрім того, з 2014 року українські контррозвідники знешкодили понад 300 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. При цьому, 26 зловмисників затримано за спробу підриву об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі оборонного значення.
Більше ніж 250 бойовиків суд покарав до різних термінів ув’язнення за злочини проти державної безпеки України. Серед них також ватажки та учасники незаконних збройних формувань ЛНР/ДНР.
- Раніше повідомлялось, що кожен четвертий російський дипломат у Швейцарії працював або ж працює на зовнішню розвідку Росії.
- У лютому Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення громадянинові цієї країни у співпраці з російськими спецслужбами.
- Раніше Національне агентство з кібербезпеки Франції заявило, що виявило злом декількох організацій, до яких, як передбачається, мають відношення російські хакери.
- У серпні 2020 року австрійська влада оголосила підозрюваного у шпигунстві дипломата РФ “персоною нон грата” та вислала його з країни. Росія відповіла тим самим.
- У квітні 2021 року стало відомо, що влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибуху, що трапився на складі боєприпасів у 2014 році.