З початку гібридної агресії Росії проти України контррозвідка СБУ викрила понад 20 російських дипломатів-шпигунів та затримала сотні диверсантів.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

“2014 року нейтралізовано понад 30 ворожих агентурних мереж. Більше ніж 180 зловмисників засуджено за державну зраду та шпигунство. Крім того, викрито понад 20 кадрових співробітників російської розвідки, які працювали в Україні під прикриттям посад дипломатів РФ. За матеріалами СБУ, їх оголошено рersona non grata”, – зазначають повідомленні.

Окрім того, з 2014 року українські контррозвідники знешкодили понад 300 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. При цьому, 26 зловмисників затримано за спробу підриву об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі оборонного значення.

Більше ніж 250 бойовиків суд покарав до різних термінів ув’язнення за злочини проти державної безпеки України. Серед них також ватажки та учасники незаконних збройних формувань ЛНР/ДНР.