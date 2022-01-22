У мережі зʼявилася інформація про те, що невідомі хакери зламали сайт "Дії" та виклали персональні дані 2 мільйонів українців і продають за $15 тисяч.

Оголошення опубліковано на онлайн-ресурсі RaidForums.

Автор стверджує, що база даних містить персональну інформацію 2,6 мільйона людей. У базі даних нібито містяться такі дані: ПІБ, дата народження, стать, номер телефону, ІПН, дані з державних та закордонних паспортів, дані з ID-карт.

Хакер додав, що дані містяться у форматі SQL, JPG та JSON. У полі попереднього перегляду розміщені JPG-файли паспортів, посвідчень особи, водійських прав, військових квитків, дипломів та сертифікатів низької якості у кодуванні base64. У полі signed_data міститься JSON з розширеною інформацією про громадян, включаючи їхні документи.

Тим часом у Мінцифри заявили, що оголошення про продаж “злитих” даних українців внаслідок кібератаки є провокацією та продовженням гібридної війни.Там також наголосили, що “Дія” не зберігає персональних даних, а лише показує ту інформацію, що зберігається у держреєстрах.

“Закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після зламу 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року”, – кажуть у Мінцифри.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, найближчим часом Мінцифри планує запустити послугу “єЗахист”. Це сервіс, у якому українці зможуть дізнатися про базові правила кібербезпеки, а також переглянути, в яких реєстрах містяться їхні персональні дані.