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Хакери зламали мережі 9 організацій, – CNN

Хакери зламали 9 організацій у секторах оборони, енергетики, охорони здоров’я, технологій та освіти. Принаймні одна з цих організацій знаходиться у США.

Понеділок, 8 листопада 2021, 09:45

Про це повідомляє американський канал CNN з посиланням на компанію безпеки Palo Alto Networks.

Раян Олсон, старший співробітник Palo Alto Networks, розповів, що цього разу хакери отримали паролі деяких цільових організацій з метою збереження довгострокового доступу до цих мереж.

За його словами, у цій кібератаці підозрюють китайське хакерське угрупування за аналізом тактик та інструментів.

Олсон зазначив, що будь-яка компанія, яка веде бізнес з Пентагоном, може мати у своїх електронних листах низку даних про оборонні контракти. Вони можуть стати цікавити для іноземних шпигунів.

“У сукупності доступ до цієї інформації може бути дійсно цінним. Навіть якщо це не секретна інформація, навіть якщо це лише інформація про те, як працює бізнес”, – зазначив Олсон.

Наразі підтверджено здійснення кібератак на 9 організацій, але Олсон додав, що це лише “наконечник списа”. Він очікує, що з’явиться більше жертв. 

Нагадаємо, що у Державному департаменті США пообіцяли винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про хакерів з угруповання DarkSide. Вони взяли на себе відповідальність за атаку на американський трубопровід Colonial Pipeline.

  • У травні стало відомо, що американська енергетична компанія Colonial Pipeline, яка є оператором одного з найбільших у США трубопроводів, стала жертвою хакерської атаки. У компанії дізналися про кібератаку у п’ятницю, 7 травня. Під час атаки була застосована “програма-вимагач”. Федеральне бюро розслідувань уже підтвердило, що за кібератаку відповідальна злочинна група DarkSide.
  • Уряд США в неділю ввів надзвичайний стан після того, як найбільший паливопровід в США піддався кібератаці з використанням програм-вимагачів.
  • Американські штати на півдні на південному заході країни повідомили про те, що на деяких автозаправних станціях вже закінчився бензин. Американці купують більше палива, ніж потрібно, бо бояться, що налагодити роботу трубопроводу Colonial Pipeline не вдасться.
  • За даними агентства Bloomberg, Colonial Pipeline виплатила хакерам майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті, аби вони розблокували їх роботу. В компанії кажуть, що це неправда.
Теги: кібератака, США, хакери

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