Хакери зламали мережі 9 організацій, – CNN

Хакери зламали 9 організацій у секторах оборони, енергетики, охорони здоров’я, технологій та освіти. Принаймні одна з цих організацій знаходиться у США.

Про це повідомляє американський канал CNN з посиланням на компанію безпеки Palo Alto Networks.

Раян Олсон, старший співробітник Palo Alto Networks, розповів, що цього разу хакери отримали паролі деяких цільових організацій з метою збереження довгострокового доступу до цих мереж.

За його словами, у цій кібератаці підозрюють китайське хакерське угрупування за аналізом тактик та інструментів.

Олсон зазначив, що будь-яка компанія, яка веде бізнес з Пентагоном, може мати у своїх електронних листах низку даних про оборонні контракти. Вони можуть стати цікавити для іноземних шпигунів.

“У сукупності доступ до цієї інформації може бути дійсно цінним. Навіть якщо це не секретна інформація, навіть якщо це лише інформація про те, як працює бізнес”, – зазначив Олсон.

Наразі підтверджено здійснення кібератак на 9 організацій, але Олсон додав, що це лише “наконечник списа”. Він очікує, що з’явиться більше жертв.

Нагадаємо, що у Державному департаменті США пообіцяли винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про хакерів з угруповання DarkSide. Вони взяли на себе відповідальність за атаку на американський трубопровід Colonial Pipeline.