Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Під вогнем окупантів були населені пункти Тимофіївка, Красне, Куп’янськ, Дворічна, Западне та інших.
За словами Синєгубова, по селу Гур’їв Козачок Богодухівського району росіяни завдали ударів з двох гелікоптерів. Там пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
Внаслідок мінометного удару по селу Першотравневе Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння: “Обійшлося без постраждалих”, — додав голова Харківської ОВА.
Крім того, за добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет. Втім, мінна небезпека в області залишається дуже високою.
“У Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він, на жаль, загинув”, — йдеться в повідомленні.
Як додав Олег Синєгубов, на лінії зіткнення ворог намагається здійснювати наступальні дії. Минулої доби окупанти спробували просунутися в районі Крохмального, але під вогнем наших Захисників відступили з втратами.
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- В Україні триває 398-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 171 тисячу російських окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
- У ніч на 28 березня війська РФ здійснили атаку на Україну ударними безпілотниками “Shahed-136/131”, розвідувальним БПЛА та керованими авіаційними бомбами.