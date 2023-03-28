Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Під вогнем окупантів були населені пункти Тимофіївка, Красне, Куп’янськ, Дворічна, Западне та інших.

За словами Синєгубова, по селу Гур’їв Козачок Богодухівського району росіяни завдали ударів з двох гелікоптерів. Там пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Внаслідок мінометного удару по селу Першотравневе Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння: “Обійшлося без постраждалих”, — додав голова Харківської ОВА.

Крім того, за добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет. Втім, мінна небезпека в області залишається дуже високою.

“У Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він, на жаль, загинув”, — йдеться в повідомленні.

Як додав Олег Синєгубов, на лінії зіткнення ворог намагається здійснювати наступальні дії. Минулої доби окупанти спробували просунутися в районі Крохмального, але під вогнем наших Захисників відступили з втратами. 