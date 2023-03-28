Протягом 27 березня російські війська завдали ударів по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Там бійці РФ пошкодили житлові будинки та господарчі споруди.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Під вогнем окупантів були населені пункти Тимофіївка, Красне, Куп’янськ, Дворічна, Западне та інших.

За словами Синєгубова, по селу Гур’їв Козачок Богодухівського району росіяни завдали ударів з двох гелікоптерів. Там пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Внаслідок мінометного удару по селу Першотравневе Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння: “Обійшлося без постраждалих”, — додав голова Харківської ОВА.

Крім того, за добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет. Втім, мінна небезпека в області залишається дуже високою.

“У Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він, на жаль, загинув”, — йдеться в повідомленні.

Як додав Олег Синєгубов, на лінії зіткнення ворог намагається здійснювати наступальні дії. Минулої доби окупанти спробували просунутися в районі Крохмального, але під вогнем наших Захисників відступили з втратами.