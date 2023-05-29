Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківщини. Під вогнем перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, минулої ночі у с. Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік.

Водночас у с. Петропавлівка Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння. Горіли 2 господарчі споруди.

Внаслідок артилерійського обстрілу с. Кучерівка Куп’янського району поранення зазнала жінка 73 років. У Куп’янську обстрілами пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

“Захисники Харківщини продовжують давати відсіч окупантам на лінії зіткнення. Минулої доби ворог знову спробував вести наступальні дії в районі с. Масютівка але зазнав невдачі”, – запевнив Синэгубов.