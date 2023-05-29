Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, минулої ночі у с. Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік.
Водночас у с. Петропавлівка Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння. Горіли 2 господарчі споруди.
Внаслідок артилерійського обстрілу с. Кучерівка Куп’янського району поранення зазнала жінка 73 років. У Куп’янську обстрілами пошкоджено житловий будинок та автомобіль.
“Захисники Харківщини продовжують давати відсіч окупантам на лінії зіткнення. Минулої доби ворог знову спробував вести наступальні дії в районі с. Масютівка але зазнав невдачі”, – запевнив Синэгубов.
- 28 травня росіяни вкотре здійснили обстріл Харківської області. Наразі рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак.
- У ніч з 28 на 29 травня росіяни здійснили “комбіновану” атаку на Київ з різних напрямків. Силами оборони (ППО) було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.
- Загалом, протягом минулої доби противник завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БпЛА “Shahed”. 58 “Шахедів” знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- Протягом минулого дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумської області. Усього було зафіксовано 49 вибухів.