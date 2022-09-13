Харківщина: росіяни обстріляли Лозову

У ніч на 13 вересня ворог обстріляв Лозову Харківської області. Сам обласний центр не постраждав, однак на ранок вівторка місцеві повідомляють про відсутність електроенергії та відсутність роботи метро.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківський метрополітен, “Суспільне” та Дергачівська міська рада.

За словами Синєгубова, минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано. Проте близько 3 ночі ворог обстріляв Лозову: “Є пряме влучання в об’єкт освіти. Сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, — йдеться в повідомленні.

Також Харківський метрополітен із технічних причин призупинив рух поїздів. Водночас харків’яни повідомляють про відсутність енергопостачання у різних районах міста. Зазначається, що світла немає й у Дергачах та селах громади.

Голова ОВА додав, що протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харків та Харківський, Чугуївський і Куп’янський райони області.