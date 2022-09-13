Харківщина: росіяни обстріляли Лозову

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківський метрополітен, “Суспільне” та Дергачівська міська рада.
За словами Синєгубова, минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано. Проте близько 3 ночі ворог обстріляв Лозову: “Є пряме влучання в об’єкт освіти. Сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, — йдеться в повідомленні.
Також Харківський метрополітен із технічних причин призупинив рух поїздів. Водночас харків’яни повідомляють про відсутність енергопостачання у різних районах міста. Зазначається, що світла немає й у Дергачах та селах громади.
Голова ОВА додав, що протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харків та Харківський, Чугуївський і Куп’янський райони області.
“За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Харкові загинула 1 людина, 6 отримали поранення. Також 1 людина поранена в Ізюмському районі. В Харківському районі 2 поранених, один з них підірвався на міні в Руських Тишках. В Куп’янському районі 2 цивільних загинули”, — написав Синєгубов.
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