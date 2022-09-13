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Харківщина: росіяни обстріляли Лозову

У ніч на 13 вересня ворог обстріляв Лозову Харківської області. Сам обласний центр не постраждав, однак на ранок вівторка місцеві повідомляють про відсутність електроенергії та відсутність роботи метро.

Вівторок, 13 вересня 2022, 09:35
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Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківський метрополітен, “Суспільне” та Дергачівська міська рада.

За словами Синєгубова, минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано. Проте близько 3 ночі ворог обстріляв Лозову: “Є пряме влучання в об’єкт освіти. Сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, — йдеться в повідомленні.

Також Харківський метрополітен із технічних причин призупинив рух поїздів. Водночас харків’яни повідомляють про відсутність енергопостачання у різних районах міста. Зазначається, що світла немає й у Дергачах та селах громади.

Голова ОВА додав, що протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харків та Харківський, Чугуївський і Куп’янський райони області.

“За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Харкові загинула 1 людина, 6 отримали поранення. Також 1 людина поранена в Ізюмському районі. В Харківському районі 2 поранених, один з них підірвався на міні в Руських Тишках. В Куп’янському районі 2 цивільних загинули”, — написав Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Теги: війна, Лозова, обстріли Харкова, обстріли, російська агресія, російсько-українська війна, Харків

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