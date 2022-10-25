Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Зазначається, що у Вовчанську внаслідок обстрілів виникла пожежа у двох приватних будинках та на промисловому об’єкті. Втім, постраждалих та загиблих немає.
Також за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 66-річного чоловіка в Куп’янському районі.
Синєгубов зауважив, що триває розмінування деокупованих територій області. За добу піротехнічні загони ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети: “На лінії зіткнення українські бійці продовжують нищити російських окупантів. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!”, — додав голова ОВА.
- В ніч на 25 жовтня росіяни знову завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Ворог атакував регіон “Градами”, важкою артилерією та дронами-камікадзе.
- В ніч на 25 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунало сім потужних вибухів.
- Протягом 24 жовтня стало відомо, що в Бахмуті Донецької області російські військові вбили семеро мирних мешканців.