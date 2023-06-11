Харківщина: росіяни завдали ударів по Богодухівському району – виникла пожежа

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
За добу ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп’янському районі. Витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.
Також внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки та господарчі споруди. Без постраждалих. У с. Курилівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено будинок. На щастя, без поранених.
“За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 18 га території та знешкодили 74 вибухонебезпечні предмети”, – запевнив Синєгубов.
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