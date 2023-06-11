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Харківщина: росіяни завдали ударів по Богодухівському району – виникла пожежа

Минулої ночі, близько 1:50, російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі, внаслідок чого виникла пожежа.

Неділя, 11 червня 2023, 10:01
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Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

За добу ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп’янському районі. Витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.

Також внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки та господарчі споруди. Без постраждалих. У с. Курилівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено будинок. На щастя, без поранених.

“За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 18 га території та знешкодили 74 вибухонебезпечні предмети”, – запевнив Синєгубов.

Теги: атака дронами, Богодухівський район, війна, іранські Шахеди, пожежа, російсько-українська війна, руйнування, Хакрівщина, цивільне підприємство, БПЛА

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