Харківщина: росіяни завдали ударів по Богодухівському району – виникла пожежа

Минулої ночі, близько 1:50, російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі, внаслідок чого виникла пожежа.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

За добу ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп’янському районі. Витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.

Також внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки та господарчі споруди. Без постраждалих. У с. Курилівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено будинок. На щастя, без поранених.

“За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 18 га території та знешкодили 74 вибухонебезпечні предмети”, – запевнив Синєгубов.