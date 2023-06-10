Сьогодні, 10 червня, російські загарбники здійснили удари по прифронтовим населеним пунктам, є жертви.

Повідомляє Запорізька ОВА

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Малашко повідомив, що в Оріхові окупанти влучили у приватний будинок, внаслідок чого на подвір’ї загинула сімейна пара – 58-річний чоловік та 54-річна жінка.

У Преображенці 77-річний чоловік отримав травми, його оперативно доставили до медзакладу.