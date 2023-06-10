Повідомляє Запорізька ОВА
Голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Малашко повідомив, що в Оріхові окупанти влучили у приватний будинок, внаслідок чого на подвір’ї загинула сімейна пара – 58-річний чоловік та 54-річна жінка.
У Преображенці 77-річний чоловік отримав травми, його оперативно доставили до медзакладу.
- За добу російські загарбники обстріляли 9 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинула літня жінка.
- Вночі 10 червня російські окупанти атакували Харківщину дронами–камікадзе. Є загиблий та поранений.
- Вночі 10 червня російські окупаційні війська випустили ракети та дрони-камікадзе на військовий аеродром у Полтавській області. Є пошкодження інфраструктури та техніки.