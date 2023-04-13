Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
Також внаслідок обстрілів села Дворічна Куп’янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами.
Синєгубов додав, що в селі Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджено 2 приватні будинки. В селі Івашки — приватний будинок та трактор.
“У селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. Через обстріли селі Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти”, — додав голова ОВА.
Крім того, в області триває розмінування. За добу піротехніки знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.
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