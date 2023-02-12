Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, внаслідок вечірнього удару пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася масштабна пожежа. Також було зафіксовано влучання у депо “Нової пошти”.
Повідомляється, що протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів. Під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів.
“Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. Обійшлося без постраждалих”, – зазначає Синєгубов.
Крім того він запевняє, що на лінії зіткнення наші захисники продовжують надійно утримувати свої позиції та завдавати втрат російським окупантам.
- Пізно ввечері 11 лютого російські військові завдали ударів по Харкову та області. За попередніми даними, є влучання в об’єкт інфраструктури.
- Вранці 11 лютого російські військові завдали ударів, які зруйнували понад десяток житлових будинків Вовчанська. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих.
- Під ранок 10 лютого війська РФ завдали низку ударів по Харкову. Містян попередили про ймовірні перебої з тепло-, енерго- та водопостачанням.