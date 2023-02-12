Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, внаслідок вечірнього удару пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася масштабна пожежа. Також було зафіксовано влучання у депо “Нової пошти”.

Фото: t.me/synegubov

Повідомляється, що протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів. Під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів.

“Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. Обійшлося без постраждалих”, – зазначає Синєгубов.

Фото: t.me/synegubov

Крім того він запевняє, що на лінії зіткнення наші захисники продовжують надійно утримувати свої позиції та завдавати втрат російським окупантам.