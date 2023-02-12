Вчора, 11 лютого, близько 23:15, ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову. Внаслідок атаки поранення отримав 35-річний цивільний чоловік, який був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, внаслідок вечірнього удару пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася масштабна пожежа. Також було зафіксовано влучання у депо “Нової пошти”.

Повідомляється, що протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів. Під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів.

“Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. Обійшлося без постраждалих”, – зазначає Синєгубов.

Крім того він запевняє, що на лінії зіткнення наші захисники продовжують надійно утримувати свої позиції та завдавати втрат російським окупантам.