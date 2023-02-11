Пізно ввечері 11 лютого російські військові завдали ударів по Харкову та області. За попередніми даними, є влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, а також “Суспільне“.

“Увага! Жителі Харкова й області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!”, — написав голова ОВА.

Перед цим кореспонденти “Суспільного” повідомляли, що у Харкові пролунав вибух. В області було оголошено повітряну тривогу.

За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у Харкові. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються, пише Синєгубов.

Нагадаємо, що вранці 11 лютого російські військові завдали ударів, які зруйнували понад десяток житлових будинків Вовчанська. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих.