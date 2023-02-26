Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки, зруйновані господарчі споруди. Через сильний стрес постраждала 82-річна жінка. Отримала допомогу на місці.
Повідомляється, що в смт Куп’янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені 5-поверхові житлові будинки. Близько 20:00 з артилерії обстріляне с. Моначинівка Куп’янського району. Проте обійшлося без постраждалих.
Також додається, що в області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 46 вибухонебезпечних предметів.
“На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та ведуть бої з російськими окупантами”, – запевняє Синєгубов.
- В ніч з 25 на 26 лютого російські окупаційні війська майже два десятки раз обстріляли з ворожої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.
- Внаслідок російських обстрілів Харкова та області 22 лютого є поранені цивільні та руйнування інфраструктури. Окупанти пошкодили житлові будинки, фермерське господарство та заклади освіти.
- Протягом 21 лютого російські війська завдали удару по Куп’янську, де обстрілом пошкодили футбольне поле, трибуну стадіону, дитячий садок та житлові будинки. Як наслідок, постраждав цивільний чоловік.