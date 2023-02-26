Минулої доби російські ворожі війська завдали обстрілів по прикордонним населеним пунктам Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки, зруйновані господарчі споруди. Через сильний стрес постраждала 82-річна жінка. Отримала допомогу на місці.

Повідомляється, що в смт Куп’янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені 5-поверхові житлові будинки. Близько 20:00 з артилерії обстріляне с. Моначинівка Куп’янського району. Проте обійшлося без постраждалих.

Також додається, що в області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 46 вибухонебезпечних предметів.

“На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та ведуть бої з російськими окупантами”, – запевняє Синєгубов.