Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.
Всього в опитуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів.
Загалом голоси розподілилися так:
- Харківська залізниця — 335,6 тисячі голосів;
- Слобожанська залізниця — 234,7 тисячі голосів;
- Східна залізниця — 232,5 тисячі голосів;
- Слобідська залізниця — 57,4 тисячі голосів.
Опитування відбулося в межах масштабного проєкту Укрзалізниці — “Залізна українізація”. Головна мета — повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів.
Нагадаємо, що раніше українці у застосунку “Дія” обрали нову назву для Південно-Західної залізниці. Більшість проголосувала за назву – Центральна залізниця.
Тоді в опитуванні взяли участь понад 1,1 млн користувачів. За результатами голосування на другому місці – Київська залізниця (понад 328,6 тисячі голосів), на третьому – Столична залізниця (понад 242,4 тисячі голосів), а на четвертому – Північна залізниця (понад 138,9 тисячі голосів).
- “Укрзалізниця” розпочинає програму “Залізна українізація”, щоб повністю позбутися російського минулого і будь-яких зв’язків із країною-агресором. Відтак у застосунку “Дія” створили голосування щодо перейменування “Південно-Західної залізниці”.
- За результатами опитування на платформі “Дія”, більшість українців проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним днем.