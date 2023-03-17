Протягом тижня українці в застосунку "Дія" вибирали нову назву для Південної залізниці, більшість з учасників опитування – понад 335,6 тисячі громадян – проголосували за назву "Харківська залізниця".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.

Всього в опитуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів.

Загалом голоси розподілилися так:

Харківська залізниця — 335,6 тисячі голосів;

Слобожанська залізниця — 234,7 тисячі голосів;

Східна залізниця — 232,5 тисячі голосів;

Слобідська залізниця — 57,4 тисячі голосів.

Опитування відбулося в межах масштабного проєкту Укрзалізниці — “Залізна українізація”. Головна мета — повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів.

Нагадаємо, що раніше українці у застосунку “Дія” обрали нову назву для Південно-Західної залізниці. Більшість проголосувала за назву – Центральна залізниця.

Тоді в опитуванні взяли участь понад 1,1 млн користувачів. За результатами голосування на другому місці – Київська залізниця (понад 328,6 тисячі голосів), на третьому – Столична залізниця (понад 242,4 тисячі голосів), а на четвертому – Північна залізниця (понад 138,9 тисячі голосів).