Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

“Херсон повертається під контроль України, до міста заходять ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено”, – розповіли у розвідці.

Відтак закликали російських військовослужбовців здаватися в полон, адже тих, хто чинитиме опір, буде знищено.

“Як і очікувалося, після відступу основного угруповання військ армії РФ з українського Херсона ваше командування кинуло вас. Ваші командири закликають вас переодягатися у цивільний одяг та намагатися самостійно тікати з Херсона. Очевидно, це вам не вдасться”, – зауважили в ГУР.

Крім того, ГУР надало детальну інструкцію щодо здавання в полон й закликало російських армійців: “Зберігайте свої життя – здавайтеся в полон”.

Зазначимо, що у Херсоні продовжують залишатись російські армійці, які переодягнулись у цивільний одяг і мають з собою зброю. Окупанти можуть намагатись створити картинку “героїчного спротиву” населення українським військовим. Задля цього у Херсоні залишили частину російських солдатів.

Вони переодягнені у цивільний одяг і мають зброю. Окрім цього, у смітниках та в окремих підходах заховано російську військову форму, шоломи й бронежилети.