Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.
За його словами, ворожий снаряд “прилетів” на подвір’я багатоквартирного будинку. На місці прильоту вирва, яка одразу наповнилася водою. Ймовірно пошкоджено мережі.
Тимошенко зазначив, що земля з місця падіння снаряда “летіла до останнього поверху”. В будинку зруйновані балкони та повилітали вікна.
Нагадаємо, що протягом понеділка, 9 січня, російські окупаційні війська 46 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є жертви та постраждалі.
- У ніч на 10 січня російські окупанти знову обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області. Загалом було випущено понад 30 снарядів.
- За даними Генштабу, війська російських загарбників продовжують зазнавати втрат. Зокрема до лікарні в тимчасово окупованому Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.
- Протягом 9 січня внаслідок ударів російських військових на території Донецької області постраждало шестеро мирних мешканців.