10 січня російські військові завдали чергового удару по Херсону. Внаслідок чого там відбулися руйнування житла та інфраструктури. Також поранено місцевого мешканця.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, ворожий снаряд “прилетів” на подвір’я багатоквартирного будинку. На місці прильоту вирва, яка одразу наповнилася водою. Ймовірно пошкоджено мережі.

Тимошенко зазначив, що земля з місця падіння снаряда “летіла до останнього поверху”. В будинку зруйновані балкони та повилітали вікна.

Нагадаємо, що протягом понеділка, 9 січня, російські окупаційні війська 46 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є жертви та постраждалі.