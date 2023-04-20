Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
За його словами, противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Крім того, місто Херсон опинялося під обстрілами 5 разів.
Російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю підприємства критичної інфраструктури та територію автопідприємства в Херсоні, амбулаторію у Бериславській міській територіальній громаді.
Так, внаслідок обстрілів шестеро людей дістали поранення.
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