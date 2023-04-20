Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, 19 квітня в небі над областю українські захисники збили шість ворожих БпЛА. Лукашук припустив, що йдеться про дрони-камікадзе “Шахед” іранського виробництва.

У своєму дописі він подякував за оборону повітряним силам: “ПвК “Схід” — найкращі!”, — додав голова ДОР.

Загалом на Дніпропетровщині ніч минула без обстрілів. Зазначається, що в громадах області було спокійно.