Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, 19 квітня в небі над областю українські захисники збили шість ворожих БпЛА. Лукашук припустив, що йдеться про дрони-камікадзе “Шахед” іранського виробництва.
У своєму дописі він подякував за оборону повітряним силам: “ПвК “Схід” — найкращі!”, — додав голова ДОР.
Загалом на Дніпропетровщині ніч минула без обстрілів. Зазначається, що в громадах області було спокійно.
- Протягом 19 квітня російські військові вбили одного цивільного жителя Донецької області. За даними місцевої влади людина загинула у Костянтинівці.
- Пізно ввечері 19 квітня у небі над Києвом виник яскравий спалах. У соцмережах озвучувались різноманітні версії, що могло стати його причиною. Згодом у КМВА повідомили, що причиною спалаху могло бути падіння супутника NASA. Водночас у NASA таку інформацію спростували.
- В Україні триває 421-ша доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період українськими захисниками було ліквідовано понад 184 тисячі російських загарбників.