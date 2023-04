Про це повідомив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики з Американського інституту підприємництва Бреді Африк у Twitter.

Згідно з новими супутниковими знімками, російські війська спустошили цей військовий склад на півночі Криму. Це місце використовувалося для зберігання танків, бронетехніки та артилерії.

Russian forces have emptied out this military depot in northern Crimea, new satellite imagery shows.

This site was used to store tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/3uIc4GI5ac

— Brady Africk (@bradyafr) April 26, 2023