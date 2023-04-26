Про це повідомив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики з Американського інституту підприємництва Бреді Африк у Twitter.

Згідно з новими супутниковими знімками, російські війська спустошили цей військовий склад на півночі Криму. Це місце використовувалося для зберігання танків, бронетехніки та артилерії.

На знімках Maxar від 11 лютого видно десятки бронетехніки, включаючи танки та артилерійські знаряддя. На знімках Maxar спостерігалося велике скупчення оборонних споруд поблизу Медведівки, включно з мережею окопів і клиноподібних протитанкових бетонних загороджень, відомих як зуби дракона. На початку року укріплення були набагато меншими.

Джерело: Maxar Technologies

Тоді як нові зображення, зроблені супутником ЄС Sentinel 2, показують, що більшість цих машин більше не присутні на базі.

Джерело: European Union/Copernicus Sentinel-2/EO Browser)

Не відразу було зрозуміло, чому Москва передислокувала обладнання або куди, зазначили у CNN. Проте, вже цього місяця призначена Москвою так звана влада в Криму, дала зрозуміти, що очікує контрнаступу ЗСУ на півострів. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що вони готуються “до будь-якого сценарію”.

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На тлі коментарів Аксьонова експерти припустили, що відведення російської військової техніки з бази в Медведівці може бути пов’язане з оборонними операціями напередодні контрнаступу України.

Протягом років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим все ще є частиною України. Проте адміністрація Байдена дотримувалася жорсткої лінії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів, який Москва використовує як базу для завдання ударів. Тепер ця лінія починає пом’якшуватися.

Раніше стало відомо, що на території тимчасово окупованого півострова Крим суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче.