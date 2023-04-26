На військовому об’єкті поблизу села Медведівка та неподалік від кордону з Херсоном зберігалася значна кількість російської бронетехніки. Нині російські війська спустошили основну базу на півночі Криму, свідчать нові супутникові знімки.

Про це повідомив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики з Американського інституту підприємництва Бреді Африк у Twitter.

Згідно з новими супутниковими знімками, російські війська спустошили цей військовий склад на півночі Криму. Це місце використовувалося для зберігання танків, бронетехніки та артилерії.

Russian forces have emptied out this military depot in northern Crimea, new satellite imagery shows. This site was used to store tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/3uIc4GI5ac — Brady Africk (@bradyafr) April 26, 2023

На знімках Maxar від 11 лютого видно десятки бронетехніки, включаючи танки та артилерійські знаряддя. На знімках Maxar спостерігалося велике скупчення оборонних споруд поблизу Медведівки, включно з мережею окопів і клиноподібних протитанкових бетонних загороджень, відомих як зуби дракона. На початку року укріплення були набагато меншими.

Тоді як нові зображення, зроблені супутником ЄС Sentinel 2, показують, що більшість цих машин більше не присутні на базі.

Не відразу було зрозуміло, чому Москва передислокувала обладнання або куди, зазначили у CNN. Проте, вже цього місяця призначена Москвою так звана влада в Криму, дала зрозуміти, що очікує контрнаступу ЗСУ на півострів. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що вони готуються “до будь-якого сценарію”.

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На тлі коментарів Аксьонова експерти припустили, що відведення російської військової техніки з бази в Медведівці може бути пов’язане з оборонними операціями напередодні контрнаступу України.

Протягом років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим все ще є частиною України. Проте адміністрація Байдена дотримувалася жорсткої лінії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів, який Москва використовує як базу для завдання ударів. Тепер ця лінія починає пом’якшуватися.

Раніше стало відомо, що на території тимчасово окупованого півострова Крим суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче.