Джерело: Reuters.
Державні ЗМІ КНДР оприлюднили звернення Кім Чен Ина до очільника Кремля з нагоди Дня Росії. Корейський диктатор підтримав путінський режим та схвалив повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
“Справедливість обов’язково переможе, і російський народ продовжить додавати славу в історію перемоги”, – заявив він.
Також Кім Чен Ин закликав до більш “тісної стратегічної співпраці” між країнами. Як відзначив лідер Північної Кореї, він буде “міцно триматись за руки з президентом Росії, відповідно до спільного бажання народів двох країн, щоб досягти великої мети – побудови могутньої країни”.
Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин надіслав привітання президенту РФ Володимиру Путіну з нагоди Дня перемоги й зазначив, що Росія “знищить всі загрози з боку ворожих сил”.
У своєму посланні Кім Чен Ин зазначив, що Москва веде “священну боротьбу за реалізацію міжнародного правосуддя” проти “свавілля імперіалістів” і зауважив, що Росія “знищить усі виклики та загрози з боку ворожих сил”.
Зазначається, що ці слова лідера Північної Кореї розцінюються як сигнал про підтримку Пхеньяном Росії у розв’язаній нею повномасштабній війні проти України.
- Президент США Джо Байден заявив, що ядерна атака Північної Кореї по США чи по їхніх союзниках стане кінцем диктаторського режиму голови КНР Кім Чен Ина.
- Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав офіційним особам підготуватися до запуску першого в країні військового розвідувального супутника.
- Кім Йо Чен, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, висунула звинувачення українському керівництву щодо планів створення власної ядерної зброї.
- Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав до розширення виробництва ядерних матеріалів для експоненційного збільшення арсеналу країни, заявивши, що його програма озброєння спрямована на захист країни.