Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин записав відеозвернення на підтримку кремлівського режиму та запевнив, що він буде "міцно триматися за руки" з Володимиром Путіним з метою співпраці обох країн.

Джерело: Reuters.

Державні ЗМІ КНДР оприлюднили звернення Кім Чен Ина до очільника Кремля з нагоди Дня Росії. Корейський диктатор підтримав путінський режим та схвалив повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

“Справедливість обов’язково переможе, і російський народ продовжить додавати славу в історію перемоги”, – заявив він.

Також Кім Чен Ин закликав до більш “тісної стратегічної співпраці” між країнами. Як відзначив лідер Північної Кореї, він буде “міцно триматись за руки з президентом Росії, відповідно до спільного бажання народів двох країн, щоб досягти великої мети – побудови могутньої країни”.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин надіслав привітання президенту РФ Володимиру Путіну з нагоди Дня перемоги й зазначив, що Росія “знищить всі загрози з боку ворожих сил”.

У своєму посланні Кім Чен Ин зазначив, що Москва веде “священну боротьбу за реалізацію міжнародного правосуддя” проти “свавілля імперіалістів” і зауважив, що Росія “знищить усі виклики та загрози з боку ворожих сил”.

Зазначається, що ці слова лідера Північної Кореї розцінюються як сигнал про підтримку Пхеньяном Росії у розв’язаній нею повномасштабній війні проти України.