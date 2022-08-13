У Хмельницькій області прокуратури викрили чоловіка, який займається міжнародними вантажними перевезеннями, під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ завозив військову амуніцію, речі першої потреби та транспортні засоби. Проте замість того, щоби передавати допомогу на фронт, продавав її.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

Зазначається, що чоловіка викрили на продажі двох авто за 3600 доларів США та отриманні завдатку для придбання партії автомобілів. Раніше правоохоронці задокументували продаж бронежилетів, які, за висновками експертизи, не відповідали технічним вимогам.

Під час проведення санкціонованих обшуків у зловмисника вилучили автомобілі та комплектуючі до них, шоломи, розвантаження та плити до бронежилетів, побутову хімію та засоби гігієни.

Наразі правоохоронці розв’язують питання щодо повідомлення затриманому. Проводяться заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до схеми торгівлі гумдопомогою.