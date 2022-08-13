Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.
Зазначається, що чоловіка викрили на продажі двох авто за 3600 доларів США та отриманні завдатку для придбання партії автомобілів. Раніше правоохоронці задокументували продаж бронежилетів, які, за висновками експертизи, не відповідали технічним вимогам.
Під час проведення санкціонованих обшуків у зловмисника вилучили автомобілі та комплектуючі до них, шоломи, розвантаження та плити до бронежилетів, побутову хімію та засоби гігієни.
Наразі правоохоронці розв’язують питання щодо повідомлення затриманому. Проводяться заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до схеми торгівлі гумдопомогою.
- Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки України затримала російського агента, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровської області. Він також приховано збирав розвіддані щодо функціонування об’єктів Придніпровської залізниці, місць дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України й Тероборони.
- Раніше повідомлялося, що у Рівненській області працівники Служби безпеки України затримали ворожого інформатора, який передав дані про українських захисників білоруським правоохоронцям.
- Крім того, у Кривому Розі також затримали посадовця одного з підприємств, який міг бути причетним до ракетних обстрілів окупантів. СБУ встановила, що він міг корегувати вогонь росіян по місту у березні.