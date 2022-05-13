Боєць з полку "Азов" Давид Хімік закликав українців продовжувати інформаційну роботу. Він наголосив що захисники тримають оборону, проте мріють побачити свої родини чи створити власні сім'ї, а також добре поїсти.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

“Поки не було мережі, прокручував у голові все своє життя, згадував дитинство, місця де був, різні ситуації, які врізалися у пам’ять, все було перед очима як у фільмі. Дуже багато чую від хлопців, що коли вийдуть, – одружаться та заведуть дітей, напевно, це основні плани всіх, хто ще не встиг. Хлопці, у яких вже є дружини та діти, коли вдається побачити відео з дітьми, ридають та посміхаються одночасно. Цікаво за цим спостерігати, це почуття, які неможливо передати, як тече життя. Я завжди був людиною, що сидить у кутку та за всіма спостерігає збоку”, — написав Давид.

Він зауважив, що військові, як і раніше, сповнені хоробрості та тримають оборону. Російські військові щодня намагаються захопити “Азовсталь”. Зокрема завдяки авіації, артилерією, але навіть у найжахливіших умовах захисники дають їм відсіч. Після чого росіяни, як “боягузливі собаки, тікають із позицій”.

“Ми не збираємося бути мучениками, ми боремося і за свої життя теж, і чекаємо на підтримку. Ви робите велику інформаційну роботу, щоб допомогти нам, продовжуйте так само, підтримуйте нас інформаційно, кричіть всім про нас, ви величезні молодці. Хочу, щоб мої друзі ще раз побачили своїх дітей і відчули запах своїх дружин”, — констатував військовий.

Давид розповів, що зараз хоче лише бутерброд з великим шматком вареної ковбаси та ряжанку з курагою від Простоквашино.