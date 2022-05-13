Про це він повідомив у своєму Telegram.
“Поки не було мережі, прокручував у голові все своє життя, згадував дитинство, місця де був, різні ситуації, які врізалися у пам’ять, все було перед очима як у фільмі. Дуже багато чую від хлопців, що коли вийдуть, – одружаться та заведуть дітей, напевно, це основні плани всіх, хто ще не встиг. Хлопці, у яких вже є дружини та діти, коли вдається побачити відео з дітьми, ридають та посміхаються одночасно. Цікаво за цим спостерігати, це почуття, які неможливо передати, як тече життя. Я завжди був людиною, що сидить у кутку та за всіма спостерігає збоку”, — написав Давид.
Він зауважив, що військові, як і раніше, сповнені хоробрості та тримають оборону. Російські військові щодня намагаються захопити “Азовсталь”. Зокрема завдяки авіації, артилерією, але навіть у найжахливіших умовах захисники дають їм відсіч. Після чого росіяни, як “боягузливі собаки, тікають із позицій”.
“Ми не збираємося бути мучениками, ми боремося і за свої життя теж, і чекаємо на підтримку. Ви робите велику інформаційну роботу, щоб допомогти нам, продовжуйте так само, підтримуйте нас інформаційно, кричіть всім про нас, ви величезні молодці. Хочу, щоб мої друзі ще раз побачили своїх дітей і відчули запах своїх дружин”, — констатував військовий.
Давид розповів, що зараз хоче лише бутерброд з великим шматком вареної ковбаси та ряжанку з курагою від Простоквашино.
“Все буде добре, ми обов’язково повернемося”, — запевнив Хімік.
- Також дівчина офіцера управління розвідки, бійця полку “Азов” , який зараз перебуває на заводі “Азовсталь Дар‘я Цикунова розповіла #Буквам про евакуацію цивільних, привласнення заслуг воїнів полку “Азов” та чим кожен українець може допомогти захисникам Маріуполя.
- Нагадаємо, що за дорученням президента українська сторона проводить дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з “Азовсталі” в обмін на полонених росіян.
- Вчора відбувся брифінг родичів військовослужбовців батальйону “Азов”. Родини бійців, а також лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв закликали світ зупинити президента РФ Володимира Путіна та врятувати людей, які боронять Маріуполь. Насамперед вони звернулися до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
- Зокрема українські захисники Валерія Карпиленко та Андрій одружились у стінах маріупольського заводу “Азовсталь”. Через три дні після одруження Андрій загинув.