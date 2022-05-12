За дорученням президента українська сторона проводить дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з "Азовсталі" в обмін на полонених росіян.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук.

Вона наголосила, що публічні коментарі деяких політиків, журналістів та громадських діячів щодо змісту переговорів не лише дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу.

“Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде і ми витягнемо людей, потім робіть, що хочете. А зараз прошу бути відповідальними та не заважати. Для ясності: зараз ми ведемо переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців. Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ”, – зазначила Верещук.

Віце-прем’єр-міністерка закликала всіх працювати серйозно, не вдаватися до нереалістичних міркувань та заяв. І зауважила, що лише реалістичність і тверезість думок та дій дадуть результат.