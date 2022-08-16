Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
За словами Ташевої, війна у тимчасово окупований росіянами Крим прийшла “ось так несподівано”.
“Окупанти і колонізатори вже тікають з Криму. Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами – здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги”, – зауважила Ташева.
Представниця президента в АР Крим наголосила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти стверджували, що кримчанам нічого не загрожує. Навіть після вибухів на півострові міноборони РФ продовжує запевняти у безпеці на півострові, однак люди вважають зовсім по-іншому.
“Дорогі громадяни України, хто живе у Криму, і особливо опирається окупанту всі 8 років війни. Ми обов’язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і незаборонені механізми для боротьби не лише за територію, а і за вас. Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації. Поки ж будьте обережні, ховайтесь в обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби. Наступного року у Бахчисараї!”, – резюмувала Ташева.
- 9 серпня у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.
- Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. Як наголосили у російському міноборони, цього ранку “внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення” поблизу населеного пункту Джанкой.
- Пізніше, того ж 16 серпня, у Криму стався ще один вибух на військовій авіабазі. На об’єкті у селищі Гвардійське – клуби чорного диму.