Представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева прокоментувала вибухи на півострові. За її словами, півострів буде звільнено всіма "можливими та незабороненими механізмами", а поки триває цей процес - українцям в Криму потрібно бути обережними, ховатись в укриттях і підгодовувати необхідні засоби.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ташевої, війна у тимчасово окупований росіянами Крим прийшла “ось так несподівано”.

“Окупанти і колонізатори вже тікають з Криму. Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами – здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги”, – зауважила Ташева.

Представниця президента в АР Крим наголосила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти стверджували, що кримчанам нічого не загрожує. Навіть після вибухів на півострові міноборони РФ продовжує запевняти у безпеці на півострові, однак люди вважають зовсім по-іншому.

“Дорогі громадяни України, хто живе у Криму, і особливо опирається окупанту всі 8 років війни. Ми обов’язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і незаборонені механізми для боротьби не лише за територію, а і за вас. Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації. Поки ж будьте обережні, ховайтесь в обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби. Наступного року у Бахчисараї!”, – резюмувала Ташева.