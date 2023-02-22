Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.
“Поплічником рашистів є столичний блогер, засновник так званого “руського клубу”, який займався підготовкою “замовних” публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора”, — йдеться в повідомленні.
У своїх матеріалах він називав “закономірним” окупацію Криму та частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації “ЛНР” та “ДНР”.
Раніше, у серпні минулого року, йому заочно повідомили про підозру у державній зраді. Проте зловмисник втік, намагаючись переховуватись від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ МП.
Наразі його затримала СБУ.
Слідчі зазначили, що його матеріали та публічні виступи активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій. За відповідний контент зрадник отримував гроші.
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, пишуть в СБУ.
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