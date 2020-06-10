Київ та шість областей України не зможуть перейти до чергового етапу пом'якшення карантину через велику кількість хворих на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Сьогодні 10 червня – черговий етап пом’якшення карантину. Воно відбуватиметься для тих областей, які досягли епідеміологічних критеріїв, визначених постановою Уряду про запровадження адаптивного карантину”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що Київ, а також Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області не відповідають критерію інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення).

Зазначений критерій повинен становити менше 12 на 100 тис. осіб.

“Ми сьогодні маємо кілька областей, які не дотягують до показника інцидентності та його перевищують. Зокрема, це місто Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області. Це ті області, які з сьогоднішнього дня не можуть застосовувати черговий етап пом’якшення карантинних заходів”, – розповів Ляшко.

(На відео – з 10:00)

МОЗ України визначає готовність регіонів до пом’якшення карантину за трьома показниками:

1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) – повинна становити менше 12 на 100 тис. осіб;

2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 (повинна складати менше 50 %);

3) охоплення тестуванням не нижче рівня інцидентності – тобто середня кількість тестувань (методами ПЛР та імуноферментного аналізу): протягом останніх 7 днів має становити більше 12 на 100 тис. населення.