Про це повідомив в Facebook ініціатор збору, IT-експерт та засновник ГО “Електронна демократія” Володимир Фльонц.
Сьогодні, 15 березня, Фльонц святкує свій день народження. Як подарунок він попросив друзів та всіх небайдужих взяти участь в зборі коштів для закупівлі обладнання, яке необхідно для лікування пневмонії, викликаної коронавірусом COVID-19.
“Доречі, друзі, кращим подарунком для мене буде зібрати грошей на апарат для СІПАП-терапії − це такий режим штучної вентиляції легень, найбільш відомий завдяки лікуванню синдрому сонного апное. У зв’язку з COVID-19 такий апарат може врятувати десятки життів. Треба зібрати 40-45 тис. гривень”, — написав він.
Фльонц зазначив, що наразі в офіційному продажі таких апаратів не залишилося, тому ймовірно, що купувати доведеться у перекупників, через що складно назвати точну ціну.
“Якщо зберемо хоча б дві треті − залишок я докину, якщо менше − всі гроші підуть на закуп пульсоксиметрів, які завдяки вимірюванню рівня кисня у крові дозволяють раніше діагностувати пневмонію. Це знову ж таки, в ситуації, що склалась, може врятувати десятки жіттів”, — написав він.
Крім того, всім, хто перерахує понад 1 тисячу гривень, Фльонц пообіцяв організувати прогулянку на яхті.
“Тому пропоную акцію: хто перерахує більше 1000 гривень однією квитанцією − влітку (після карантину) буду у вихідні катати на яхті по Дніпру. Недарма в мене шкіперська ліцензія. Капітан я чи хто”, — додав він.
Збір коштів здійснюється через благодійний фонд “Свої”.
“Збираємо через благодійний фонд “СВОЇ” − довіряю їм, як собі. В платежі робіть помітку СІПАП або “подарунок Вові”, — зазначив Фльонц.
Реквізити фонду:
Поповнення через сайт: http://svoyi.com.ua/uk/
Рахунок UA223206490000026007052620401 (отримувач БО “БФ”СВОЇ”)
Код ЄДРПОУ: 39293651
Картка фонда: 5169 3305 1748 5634 (отримувач Ірина Кошкіна)
PayPal: [email protected]
- Нагадаємо, напередодні в Україні зафіксовано два нові випадки інфікування коронавірусом — в Житомирській та Чернівецькій областях. Таким чином, загальна кількість заражень зросла до трьох.
- Одна з пацієнток — жінка похилого віку — не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювався після приїзду з-за кордону. Зокрема, жінка приймала гостей і ходила до церкви. 13 березня жінку підключили до апарату штучного дихання. В той же день вона померла.
- 15 березня в Чернівецькій області через підозру на COVID-19 госпіталізували двох дорослих та дитину.