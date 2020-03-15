Кияни почали збір коштів для придбання апарату для СІПАП-терапії, яка необхідна для лікування хворих на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив в Facebook ініціатор збору, IT-експерт та засновник ГО “Електронна демократія” Володимир Фльонц.

Сьогодні, 15 березня, Фльонц святкує свій день народження. Як подарунок він попросив друзів та всіх небайдужих взяти участь в зборі коштів для закупівлі обладнання, яке необхідно для лікування пневмонії, викликаної коронавірусом COVID-19.

“Доречі, друзі, кращим подарунком для мене буде зібрати грошей на апарат для СІПАП-терапії − це такий режим штучної вентиляції легень, найбільш відомий завдяки лікуванню синдрому сонного апное. У зв’язку з COVID-19 такий апарат може врятувати десятки життів. Треба зібрати 40-45 тис. гривень”, — написав він.

Фльонц зазначив, що наразі в офіційному продажі таких апаратів не залишилося, тому ймовірно, що купувати доведеться у перекупників, через що складно назвати точну ціну.

“Якщо зберемо хоча б дві треті − залишок я докину, якщо менше − всі гроші підуть на закуп пульсоксиметрів, які завдяки вимірюванню рівня кисня у крові дозволяють раніше діагностувати пневмонію. Це знову ж таки, в ситуації, що склалась, може врятувати десятки жіттів”, — написав він.

Крім того, всім, хто перерахує понад 1 тисячу гривень, Фльонц пообіцяв організувати прогулянку на яхті.

“Тому пропоную акцію: хто перерахує більше 1000 гривень однією квитанцією − влітку (після карантину) буду у вихідні катати на яхті по Дніпру. Недарма в мене шкіперська ліцензія. Капітан я чи хто”, — додав він.

Збір коштів здійснюється через благодійний фонд “Свої”.

“Збираємо через благодійний фонд “СВОЇ” − довіряю їм, як собі. В платежі робіть помітку СІПАП або “подарунок Вові”, — зазначив Фльонц.

Реквізити фонду:

Поповнення через сайт: http://svoyi.com.ua/uk/

Рахунок UA223206490000026007052620401 (отримувач БО “БФ”СВОЇ”)

Код ЄДРПОУ: 39293651

Картка фонда: 5169 3305 1748 5634 (отримувач Ірина Кошкіна)

PayPal: [email protected]