У Києві після карантину відкрили для відвідування Києво-Печерську лавру.

Про це повідомляє прес–служба Української православної церкви Московського патріархату.

“З 25 травня 2020 року зняті обмеження щодо відвідування території Свято–Успенської Києво–Печерської лаври“, – сказано в повідомленні.

Водночас наголошується, що монастир буде працювати відповідно до норм, визначених Кабінетом міністрів. Йдеться про дотримання соціальної дистанції між парафіянами під час проведення богослужінь (максимум одна людину на кожні 10 метрів квадратних).