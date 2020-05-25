Про це повідомляє прес–служба Української православної церкви Московського патріархату.
“З 25 травня 2020 року зняті обмеження щодо відвідування території Свято–Успенської Києво–Печерської лаври“, – сказано в повідомленні.
Водночас наголошується, що монастир буде працювати відповідно до норм, визначених Кабінетом міністрів. Йдеться про дотримання соціальної дистанції між парафіянами під час проведення богослужінь (максимум одна людину на кожні 10 метрів квадратних).
- 13 квітня стало відомо, що в Києво-Печерській лаврі підтверджено вже більше 90 випадків коронавірусу. Монастир закривають на карантин.
- Інформація про спалах коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі з’явилася ввечері 5 квітня. Наступного дня було офіційно повідомлено про чотирьох хворих. 9 квітня стало відомо, що у Лаврі коронавірус підтвердили ще у 26 осіб.
- У Мережі повідомлялося, що у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита РПЦ в Україні Павла, який закликав не обмежувати церковні служби через коронавірус, виявили COVID-19.