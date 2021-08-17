Міська влада Києва не видавала дозволу на встановлення декорацій у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

“Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси… Розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачене тільки покладання квітів”, – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, встановлення інсталяції було погоджено саме з керівництвом Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.

Крім того, організацією святкування Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс Президента України.

Віталій Кличко прибув на вул. Інститутську, де встановили декорації.

На Алеї Героїв Небесної сотні встановили інсталяцію — Кличко каже, що дозволів на це не у КМДА давали pic.twitter.com/lsx5I1WRPO — hromadske (@HromadskeUA) August 17, 2021

Крім того, до місця почали сходитися невідомі патріоти.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у центрі столиці біля Майдану Незалежності кияни помітили “святкові” декорації у стилі Радянського Союзу. Ця інсталяція затуляла собою портрети загиблих героїв Майдану.

У соцмережах люди неабияк обурилися такому “креативу” організаторів святкування Дня Незалежності.

Пізніше депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський, який прибув на вулицю Інститутську, викликав слідчо-оперативну групу Національної поліції задля того, щоб встановити, чи є дозвільні документи на “совкові” декорації.