У Києві із понеділка, 5 квітня, буде суттєво посилений карантин: зачиняться школи і дитсадки, а в громадський транспорт, у тому числі в метро, пускатимуть за спецперепустками.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

Нові обмеження запроваджуються через складну ситуацію із коронавірусом COVID-19.

Із 5 квітня у Києві будуть діяти такі нові обмеження:

• зачиняться всі школи і дитячі садочки;

• увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів (тобто “виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури”);

• керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу (або за можливості надати відпустки);

• заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку (як, власне, повинні працювати з 20 березня, коли столична влада посилила карантинні обмеження).

Продуктові ярмарки в столиці припиняють діяльність з 1 квітня.

Нові обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.

Кличко закликав правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами.

“Сподіваюся, це допоможе нам збити хвилю стрімкого розповсюдження вірусу. І не допустити трагічних наслідків. Ми запровадили обмеження. Але бачимо, що ситуація не поліпшується. Медична система захлинається. В нас багато хворіє і медиків. А пацієнтам хтось має допомагати?! Лікарі і медсестри по дві доби не виходять з відділень. Вони вже валяться з ніг. Тому, я сподіваюся, кияни нарешті зрозуміють, що не можна ігнорувати правила і робити вигляд, що вірусу немає. Зрозуміють, що доведеться потерпіти, аби потім скоріше повернутися до нормального життя!” – наголосив Кличко.

Варто зазначити, що у постанові Кабінету Міністрів № 563 від 23 серпня 2016 року наводилося визначення об’єктів критичної інфраструктури.

Згідно із вказаним документом, це “підприємства та установи (незалежно від форми власності) таких галузей, як енергетика, хімічна промисловість, транспорт, банки та фінанси, інформаційні технології та телекомунікації (електронні комунікації), продовольство, охорона здоров’я, комунальне господарство, що є стратегічно важливими для функціонування економіки і безпеки держави, суспільства та населення”.

Ця постанова втратила чинність після ухвалення іншого документу – постанови Кабміну від 9 жовтня 2020 року.

Визначення об’єктів критичної інфраструктури наразі міститься у чинному законі “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”.

Згідно із цим документом, “критично важливі об’єкти інфраструктури (об’єкти критичної інфраструктури) – підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров’я людей”.