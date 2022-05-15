14 травня у Міністерстві економіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 33,36 грн/л та дизельного пального - 35,31 грн/л, з яких розраховується гранична ціна реалізації пального на роздрібних АЗС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

“Відповідно до вимог пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” на підставі розрахунків акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (лист від 12.05.2022 № 16/2-87-22 визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 35,31 грн, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 33,36 грн”, – йдеться у повідомленні.

З урахуванням максимальної торгової націнки гранична вартість бензинів не повинна перевищувати 38,36 грн/л, дизельного пального — 42,31 грн/л.

Довідка. З травня в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне пальне з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення. Здійснювати розрахунки зобов’язали НАК “Нафтогаз України”. Компанія подає розрахунки до Міністерства економіки тричі на місяць. Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень на ДП.