Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
“Відповідно до вимог пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” на підставі розрахунків акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (лист від 12.05.2022 № 16/2-87-22 визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 35,31 грн, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 33,36 грн”, – йдеться у повідомленні.
З урахуванням максимальної торгової націнки гранична вартість бензинів не повинна перевищувати 38,36 грн/л, дизельного пального — 42,31 грн/л.
Довідка. З травня в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне пальне з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення. Здійснювати розрахунки зобов’язали НАК “Нафтогаз України”. Компанія подає розрахунки до Міністерства економіки тричі на місяць. Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень на ДП.
- Нагадаємо, Польща допоможе Україні подолати кризу з пальним та забезпечить додаткове постачання нафтопродуктів через власні порти.
- Уряд Польщі передав Україні понад 200 танків Т-72, що достатньо для формування двох бригад. Також українці отримали декілька десятків бойових машин піхоти.
- У травні в Україні спостерігатиметься гострий дефіцит бензину. Ймовірно, у червні ситуація поліпшиться, адже наразі налагоджується процес постачання палива з Європи.
- На українських АЗС вже тиждень спостерігається дефіцит бензину. Автозаправні станції, де ще можна придбати пальне, продають його в обмеженій кількості або ж тільки за спеціальними талонами.