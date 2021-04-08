У березні американський кордон перетнуло 172 тисячі мігрантів. Це на 71% більше, ніж в лютому. При цьому, близько 19 тисяч з них - діти без супроводу. Це вдвічі більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомили в Службі митного і прикордонного контролю США (CBP).

“CBP пережила пік кількості приймання та арештів мігрантів. Це не новина. Кількість зустрічей продовжувала зростати з квітня 2020 року, і наш минулий досвід допоміг нам краще підготуватися до викликів, з якими ми стикаємося в цьому році”, – зазначили у відомстві.

In March, CBP encountered over 172,000 persons attempting entry along the SW border. This FY, CBP has already had over 569,800 encounters. Press release: https://t.co/s6pObvhmjQ

Enforcement stats: https://t.co/AcdShCXjDS

SW Land Border Encounters: https://t.co/i3vbVkLjpB pic.twitter.com/v3doyPecnX — CBP (@CBP) April 8, 2021

Головна складність в цій ситуації полягає в тому, що прикордонники можуть і мають право повернути назад повнолітніх мігрантів. Це обумовлено положенням розділу 42 про захист громадського здоров’я. Але не можна відправити назад дітей, які потрапили на територію США без супроводу.

Водночас сусідня Мексика відмовляється забирати сім’ї з дітьми віком до семи років. Через це США прийняли рішення приймати в прикордонну зону нелегалів з дітьми й селити їх у тимчасові притулки.

У березні 103 900 мігрантів відправили назад, згідно з розділом 42. Це 60% від кількості прибулих мігрантів.

Показники за березень 2021 року перевищили найвищий місячний показник під час кризи 2019 року, коли в травні на територію США просилися 142 тисячі мігрантів.

За прогнозами, у весняні та літні місяці кількість нелегальних мігрантів, які бажають потрапити на територію США, буде рости.