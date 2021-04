Про це повідомили в Службі митного і прикордонного контролю США (CBP).

“CBP пережила пік кількості приймання та арештів мігрантів. Це не новина. Кількість зустрічей продовжувала зростати з квітня 2020 року, і наш минулий досвід допоміг нам краще підготуватися до викликів, з якими ми стикаємося в цьому році”, – зазначили у відомстві.

In March, CBP encountered over 172,000 persons attempting entry along the SW border. This FY, CBP has already had over 569,800 encounters.

