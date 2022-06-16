Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, зараз росіяни актівізують знесення будинкі та знищення доказів. Перші комісії в складі колаборантів та МЧС Росії “пішли поквартирним обходом”. Зачінені кавртири у частково вцілилих будинках будуть вскривати задля “обстеження”. Він назвав це “новою хвилею мародерства під офіційною протекцією”.
Мешканців поперджають про виселення, проте вони продовжуть жити у під’їздах зі страшними наслідками війни, наприклад, як на світлині, яку додав до повідомлення радник.
Також кількість імпровізованих могил лише більшає. Навіть після ексгумації вони миттево наповнюються новими загиблими. Андрющенко запевняє, що рівень смертності залишається надвисоким.
Будівлю лікарні швидкої медичної допомоги, де планувалось відкриття інфеційного відділення, заплановано на знесення на наступному тижні. Медичне обладнання перенесуть в сусудню будівлю. У такий спосіб, відкриття інфекційного відделення відклали не менш, аніж на 10 днів.
- Раніше секретар Ради Нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, де знаходяться більшість захисників Маріуполя, які буди вимушені здатись у полон російським окупантам.
- #Букви продовжують документувати обставини життя та загибелі цивільних мешканців Маріуполя та інших окупованих Росією українських територій з моменту повномасштабного вторгнення.
- Зокрема, мешканці Маріуполя чинять опір російським окупантам та вдаються до більш рішучих та дієвих методів.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російським військовим вдалося захопити місто завдяки зрадникам з місцевої фракції “Опозиційної платформи – За життя”.