Попри високі показники хворих на COVID-19, кількість госпіталізованих та померлих від вірусу меншає.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу.

Він зауважив, що ситуація з COVID-19 в Україні поліпшилася й наразі спостерігається зменшення смертності від захворювання.

Нагадаємо, що за минулу добу, в Україні зафіксували 24 440 нових інфікованих коронавірусом, а також 287 летальних випадків.

Рівень госпіталізацій в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину у 60 осіб на 100 тисяч населення, а летальність зменшилася у 4 рази – з 2% до 0,5%. І це перша хвиля, коли на найвищих показниках добових випадків було доступно більш ніж половина ліжкового фонду з можливістю проведення кисневої терапії”, – наголосив Ляшко.

Однак міністр зауважив, що статистика смертей через коронавірус в Україні – це смертність “із COVID-19”, а не “від COVID-19”. Варто зазначити, що смертність є відкладеним показником, який зростає та пізніше спадає на 2–3 тижні, ніж випадки захворювання та госпіталізації.

Віктор Ляшко також звернув увагу на те, що Україна не приховує смертельні випадки, а фіксує їх.

У трактуванні смертності, часто можна спостерігати маніпуляції та неправильне використання абсолютних цифр. Україна не приховує смерті, а навпаки, фіксує смертельні випадки в широкому визначенні, серед усіх хворих, навіть якщо COVID-19 був супутнім захворюванням, який загострив інші потенційно смертельні стани”, – зауважив міністр охорони здоров’я.