Про це повідомляє агентство Reuters.

Як стало відомо раніше, у вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.

Станом на 22 годину, за даними міністерства охорони здоров’я Лівану, загинули понад 25 осіб. Кількість тих, що отримали поранення, досягла 2,5 тисяч. Червоний Хрест Лівану повідомив, що сотні людей вже доставлені у лікарні.

Лікарні Бейруту вже перевантажені, постраждалих забирали на лікування за межі міста. Як повідомляє державне ЗМІ Лівану NNA, міністерство охорони здоров’я запустило гарячу лінію та мобілізувало лікарні.

Деякі медзаклади, як лікарня Університету Допомоги Божої Матері (40 км від Бейруту), почали звертатися до громадян з проханням здати кров від всіх груп у зв’язку з надходження великої кількості постраждалих.