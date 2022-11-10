У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що кількість смертельних випадків у світі від COVID-19 знизилася майже на 90% з початку 2022 року.

Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на слова генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреєсуса під час пресконференції.

Зазначається, що минулого тижня у ВООЗ зафіксували понад 9,4 тисячі смертей, пов’язаних з COVID-19. Натомість у лютому щотижнева кількість смертей у світі перевищувала 75 тисяч.

За словами Гебреєсуса, зниження смертності від COVID-19 дає оптимістичні прогнози. Але він все ж закликав зберігати пильність щодо пандемії: “Ми пройшли довгий шлях, і це, безумовно, привід для оптимізму. Але ми продовжуємо закликати всі уряди, громади та людей залишатися пильними”, — сказав він.

Водночас, на його думку, це забагато для хвороби, якій можна запобігти та яку можна лікувати. Наразі рівень тестування та секвенування вірусу залишається низьким, а нові варіанти коронавірусу продовжують поширюватися.

Раніше дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 мільйона доз вакцини проти COVID-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, які надав уряд США в межах ініціативи COVAX.